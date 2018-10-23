Başkan Aydın'dan Emekliler Kültür Evi'ne ziyaret

SİVAS (AA) - Belediye Başkanı Sami Aydın, Belediye Emekliler Kültür Evi'nde emekli vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın, emeklilerin sorunlarını dinlemek ve onlarla sohbet etmek için Belediye Emekliler Kültür Evi'ni ziyaret etti.

Aydın'ın çalışmalarını takdir ettiklerini ifade eden emekliler, belediyenin kendine kazandırdığı Emekliler Kültür Evi'nin çok güzel olduğunu belirtti.

Aydın da Kültür Evi'nin emekli ve yaşlı vatandaşlar için yeni mekan haline geldiğini aktararak, "Burada çok güzel sohbetler, muhabbetler yapılıyor. Her gün makam penceremden izliyordum, bugün de buraya uğrayıp ihtiyar heyetimizle bir araya geldik. Büyüklerimiz baş tacımız. Her zaman sizlerle bir arada olmak, sorunlarınızı paylaşmak, fikir alışverişinde bulunmak bizler için büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.