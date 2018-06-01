Başkan Aydın, selden zarar görenleri ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kentte etkili olan yağışla birlikte evlerini su basan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas'ta 3 gündür etkili olan sağanak yağış sonrasında Şeyhşamil ve Alibaba gece kondu bölgelerinde bulunan bazı evlerin bodrum katlarında su taşması meydana geldi.

Belediye Başkanı Sami Aydın da o mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın, baskının ardından zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Vatandaşımızın zararı karşılanacak kimse mağdur olmayacak." dedi.

Evlerin düşük kotta bulunduğunu aktaran Aydın, "Alanda yağmur suyu hattı çalışmasının 15 gün önce başlamasına rağmen çalışmamız tamamlanamadı. Bu yıl bu çalışmalarımız tamamlanacak ve bu mahallemizde böyle bir sorunla bir daha karşılaşmayız." değerlendirmesinde bulundu.