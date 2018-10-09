Başkan Aydın, mühendis adaylarına Sivas'ı anlattı

SİVAS (AA) - Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesini kazanarak Sivas’a gelen öğrencilere Sivas'ı anlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın, Üniversite Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım programında, Sivas'a yeni gelen mühendis adaylarına slayt eşliğinde şehirden bahsetti.

Tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Aydın, üniversite döneminin insanı olgunlaştıran bir evre olduğunu belirtti.

Aydın, şehrin de öğrencilere çok şey kattığını vurgulayarak, "Bu şehirde edineceğiniz tecrübeler, birikimler, güzel anılar olduğunu düşünüyorum. Sivas Anadolu'nun en köklü illerinden biri. Selçuklu dönemine ait çok önemli izleri bu şehirde bulabilirsiniz. Osmanlı döneminde önemli merkez, cumhuriyetimizin de temellerinin atıldığı bir şehir. Yani Sivas üç medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Sivas huzurlu, güvenilir bir şehirdir. Türkiye’nin en güvenilir illerinden birisi desek abartmış olmayız." ifadelerini kullandı.

Sivas halkının misafirperver olduğunu da aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Sivas halkının sıcaklığını burada hissedeceksiniz. Burada gezebileceğiniz, eğlenebileceğiniz, dinlenebileceğiniz alternatiflerin az olmadığı, hatta birçok ile göre fazla olduğunu göreceksiniz. Özellikle yeşil alanlarımız, bölge parklarımız, mesire alanlarımız, her biri birbirinden güzel. Çok fazla ilde bulamayacağınız dinlenme alanlarını, Sivas’ta bulacağınız kanaatindeyim. Üniversiteye yapılan toplu taşıma merkeziyle öğrenciler şehrin her yerinden tek biletle kampüse ulaşabiliyor. Alternatif ulaşım güzergahları ve Kızılırmak üzerine yapılan yeni köprülerle ulaşım sorunu da ortadan kalktı.

Belediyemizin gençlerimize yönelik birçok faaliyeti var. Kültür merkezlerimiz sayesinde bir taraftan eğitiminize devam edip, diğer taraftan da yeni beceriler kazanabilirsiniz. İnşallah Sivas’ta eğitim hayatınızı tamamladığınızda, ülkemize, hatta insanlığa hizmet edecek her yönden donanımlı bir birey olarak sizleri göndermek isteriz."

Aydın'a konuşmasının sonunda üniversite yönetimi tarafından plaket verildi.