Başkan Aydın, mahalle buluşmalarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında, İstiklal, Dört Eylül, Tuzlugöl ve Kümbet mahallelerinin sakinleri ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, buluşmaya Aydın'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Duman, Kümbet Mahallesi Muhtarı Recep Değerli, İstiklal Mahallesi Muhtarı Cemalettin Arslan, Dörteylül Mahallesi Muhtarı Numan Kaya, Tuzlugöl Mahallesi Muhtarı Mesut Erbaş, Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Çetin Aydın ile Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Koç da katıldı.



AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Aydın'ın 2004 yılında belediye başkanı seçilmesinden bu tarafa mahallelerin, meydanların, yolların, caddelerin, parkların büyük bir değişim geçirdiğini belirtti.

Aydın da 2004 öncesi Sivas'ın genel durumunu özetleyerek, şunları anlattı:

"Rabbime şükürler olsun ki bugün sizlerin karşısında alnımız açık, başımız dik olarak bulunuyoruz. Bu şehrin çok sorunları vardı, 2004’te ilk aday olduğum zaman Karşıyaka muhtarı karşımda, 'köprü köprü' der dururdu. Sivas'ın havası tamamen kirli, sağlığı tehdit eder boyuttaydı. Ev hanımlarımız daha iyi bilir, sularımız haftanın 3 günü, 4 günü kesik olurdu. Altyapımız tamamen tahrip olmuştu. Şehirde yeşil alan diyecek bir tane düzenli parkımız yoktu. Bu sorunların hepsini giderdik. Karşıyaka'ya Osmanlı'dan sonra ilk köprüyü yaptık. Kızılırmak üzerinde bir köprü vardı, o da tarihi köprüydü. Bu dönemde 4 köprü inşa ettik. Sivas'ta hava kirliliğini bitirdik. Haftada 4 gün su akmayan evlerde düzenli su akışını sağladık. Bununla da yetinmedik, suyun kalitesini artırdık. Bundan sonraki süreçte gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla musluklardan damacana su kalitesinde su akışını sağlayacağız."

Buluşmanın gerçekleştirildiği Cuma Pazarı'nda uygulanan proje hakkında da bilgi veren Aydın, "Hatırlayın Cuma Pazarı, eskiden pazarlar cadde üzerine kurulurdu, tozdan geçilmezdi. Esnafımız elini yıkayacak lavabo bulamazdı, insani ihtiyaçlarını karşılayacak yer bulamazdı. Modern pazarlar yapıyoruz, ilki burasıdır. İkincisi olan Cumartesi Pazarı da bitiyor." ifadelerini kullandı.