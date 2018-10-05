Başkan Aydın, çocuğun davetini kırmadı

SİVAS (AA) - Belediye Başkanı Sami Aydın, kendisine mektup yazarak eve davet eden küçük Abdurrahman'ın isteğini yerine getirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın'ı çok seven 7 yaşındaki Abdurrahman Yıldız, Başkan Aydın ile görüşebilmek için kendisine mektup yolladı.

Mektubunda, "Sayın Sami Amca, sizi bizim eve davet ediyorum. Gelirseniz çok mutlu olurum. Çünkü ben sizi çok seviyorum. Bir yıldır sizi bekliyorum, lütfen gelin." yazdı.

Aydın, da mektubu kendisine posta yoluyla gönderen küçük Abdurrahman'ın talebi geri çevirmedi.

Eşi Yurdagül Aydın ile birlikte Kardeşler Mahallesi'nde ikamet eden Yıldız ailesini ziyaret eden Aydın, 8 kardeşin yedincisi olan Abdurrahman ile bir süre sohbet etti.

Aydın, ziyarette küçük Abdurrahman ve kardeşlerine de çeşitli hediyeler verdi.