Başkan Aydın AK Parti'li başkanlarla buluştu

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Gençlik Kolları Teşkilatı tarafından düzenlenen kampta ilçe gençlik kolları başkanları ile bir araya geldi.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sıcak Çermik'te düzenlenen programa, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci de katıldı.

Başkan Aydın, programda yaptığı konuşmada, teşkilatçılığın zor ve meşakkatli olduğunu belirterek, "Her biriniz bir değer olduğunuzu unutmayın. Çalışırsanız her makama ulaşabilirsiniz ancak hiç bir zaman ulaşmak istediğiniz yerdeki insanlara çamur atarak, karalayarak onların önüne geçmeye çalışmayın. Önce projelerinizi ortaya koyup, sonra çalışmanız lazım." ifadelerini kullandı.

Aydın, belediye başkanlığı döneminde yapılan belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Milletvekili Ekinci ise, sadece seçimlerde değil, her an sahada çalışan bir teşkilata sahip olduklarını aktararak, "Hedefimiz önümüzdeki seçimlerde tüm ilçelerimiz ve il belediyemizi yine ak kadrolara teslim etmek. Burada en önemli olan güç ise gençlik teşkilatımız. Sizlere büyük görevler düşüyor. İstişareye dayalı olarak bu tür toplantılar yapmak ve yol haritaları belirlemek çok önemli." açıklamasında bulundu.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Duman da, yaklaşan yerel seçimler öncesi tüm gençlik kolları başkanları ile bir kampa girdiklerini belirterek, "Bir dizi toplantılar yaparak seçimler için tüm hazırlıklarımızı, planlamalarımızı tamamladık. Bizlere bu imkanı sunan Başkanımız Sami Aydın'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.