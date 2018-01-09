Başkan Arslan yeni yılda yapacakları çalışmaları anlattı

YOZGAT (AA) - Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, seçim beyannamesinde verdikleri sözlerin tamamını gerçekleştirdiklerini ve bunun dışında çok sayıda yeni hizmet yaptıklarını söyledi.

Yozgat Belediyesi Nohutlu sosyal tesislerinde gazetecilerle bir araya gelen Başkan Arslan, 2018 yılında yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Arslan, belediye olarak 2018’i derlenme ve toparlanma dönemi olarak belirlediklerini ifade ederek, "Yozgat'a büyük yatırımlar yaptık. Seçim beyannamesinde ne söz vermişsek hepsini tamamladık. Daha fazla projeleri hayata geçirdik. Devam eden yatırımlarımızdan otopark ve hal binasını bu yıl bitireceğiz. Odun pazarı projesinin de temelini atacağız." diye konuştu.

Cadde ve bulvar çalışmalarına bu yıl da devam edeceklerini vurgulayan Arslan, Nohutlu Mahallesinde açtıkları bulvarı Şekerpınar ve Agah Efendi Mahallesine kadar uzatacaklarını, Şehir Hastanesine bulvar açacaklarını anlattı.

Arslan, tarihi konak restorasyonlarını bu yıl da sürdüreceklerini ve 2 konağı restore ettireceklerini ifade etti.

Yozgat'ı sıkışıklıktan kurtaracak adımlar atarak rahatlattıklarını ifade eden Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eski İŞGEM bölgesinde yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Park, yeni iş merkezi yaptık. Burayı canlandırmak için nikah salonumuzu buraya taşıyacağız. Burayı cazibe merkezi haline getireceğiz.

Yozgat'ın batıya yönlendiren imar planı hazırladık. Bu bölgede altyapıyı yapacağız. TOKİ ile yaptığımız çalışma sonucunda arıtma tesisin karşısına bin konut yapılacak. İnşallah mayıs, haziran gibi temeli atılacak."

Bir gazetecinin "2019 yerel seçimlerinde aday mısınız?" sorusunu yanıtlayan Arslan, "2018 seçim yılıdır. Yozgat hizmet etmek güzel, devam etmek isterim ama belli olmaz." ifadesini kullandı.

Başkan Arslan, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.



