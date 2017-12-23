Başkan Arslan ilk kitabı için imza günü düzenledi

YOZGAT (AA) - Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, yazdığı ilk kitabı "Yol Bitmeden" için imza günü düzenledi.

Sahaf Kitap Evi’nde okurlarıyla bir araya gelen Başkan Arslan, "Yol Bitmeden" isimli kitabı hakkında bilgi verdi.

Kısa bir söyleşinin ardından okurlarının kitaplarını imzalayan Arslan, eserlerin devamının geleceğini söyledi.

İlk eserinde daha çok günlük hayatta karşılaştığı olaylara yer verdiğini dile getiren Arslan, "Burada başımızdan geçen birtakım olaylardan ve yaşadığımız bir takım tecrübelerden örnekleri dile getirdiğimiz hatırlatmalar yaptık. İnşallah bunun devamı gelecek. İlk olduğu için bunda biraz acemilik yaşamış olduk. Kitapta birtakım eksiklikler var. Daha mükemmel işler ortaya koymak istiyorum. Bundan sonraki eserler, daha derli toplu olacak." dedi.

Arslan, imza gününe katılan okurlarına, gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.