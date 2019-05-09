Başkan Arı'dan YSK kararını eleştiren sanatçılara tepki

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin yenilenmesi kararının ardından bazı sanatçıların sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalara tepki gösterdi.

Arı, yaptığı yazılı açıklamada, YSK'nın kararına tepki göstererek milletin egemenliğine karşı duruş sergileyen sanatçılara Nevşehir'de gerçekleştirilecek etkinliklerde yer vermeyeceklerini açıkladı.

Bazı sanatçıların ülkenin bekası söz konusu olduğunda sessizliğe büründüğünü dile getiren Arı, bazı sanatçıların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara tepki gösterdi.

Kendilerini sanatçı olarak addedip milli ve manevi toplum öncülüğü rollerini hiçe sayan bu kişilerin bundan böyle Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hiçbir etkinlikte sahne alamayacaklarını belirten Arı, şunları kaydetti:

"Milletimizin milli ve manevi değerleriyle sorun yaşayan, yeri geldiğinde terör örgütü propagandası yapan, 15 Temmuz hain gecesinde ortalara çıkamamış, Berkinleri her durumda anıp da Yasinleri, Erenleri asla anmayan, gezide çapulcularla bir ve beraber olarak vandallığa destek olan ve ülkenin bekası söz konusu olduğunda devamlı kaçak güreşmiş fakat YSK kararının hemen ardından aniden aslan kesilen, kendilerini sanatçı olarak addedip milli ve manevi toplum öncülüğü rollerini hiçe sayan şahısların bu dakikadan itibaren şehrimde tarafımızdan düzenlenecek olan en ufak dahi olsa bir programda sahne alamayacaklarını Nevşehir Belediye Başkanı olarak tamamen kanaat özgürlüğüm çerçevesinde ilan ediyorum."

