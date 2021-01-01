Başkan Arı Yeni Yılın İlk Gününde Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde

Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde eşi Melek Arı ve başkan yardımcıları ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ni gezdi. Burada belediye ekiplerince yürütülen altyapı çalışmalarını inceleyen Arı, açık işyerlerini de ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

Esnafların talep ve önerilerini dinleyerek mahallede gerçekleştirilecek olan çalışmalara ilişkin bilgi veren Arı, “Tüm mahallelerimizin eksikliklerini biliyoruz. Yaptığımız çalışma programı dahilinde hepsini birer birer çözüme kavuşturacağız.” dedi.

Mahalledeki gezisi sırasında vatandaşların çay teklifini geri çevirmeyen Arı, eşi Melek Arı ile birlikte konuk olduğu evlerde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Arı, “Bizler bu milletin hizmetkârıyız. Onlara hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya söz verdik. Sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar sürdürdüğümüz yoğun iş tempomuzun arasında bu şekilde evlerine misafir olarak hayır dualarını aldığımız vatandaşların güler yüzü, bizlere güç veriyor.” dedi.