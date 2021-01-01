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Başkan Arı Yeni Yılın İlk Gününde Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni yılın ilk gününde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ev ziyaretlerinde bulundu.
Genel 01.01.2021, 19:25 01.01.2021, 19:27
Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde eşi Melek Arı ve başkan yardımcıları ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ni gezdi. Burada belediye ekiplerince yürütülen altyapı çalışmalarını inceleyen Arı, açık işyerlerini de ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.
Esnafların talep ve önerilerini dinleyerek mahallede gerçekleştirilecek olan çalışmalara ilişkin bilgi veren Arı, “Tüm mahallelerimizin eksikliklerini biliyoruz. Yaptığımız çalışma programı dahilinde hepsini birer birer çözüme kavuşturacağız.” dedi.
Mahalledeki gezisi sırasında vatandaşların çay teklifini geri çevirmeyen Arı, eşi Melek Arı ile birlikte konuk olduğu evlerde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.