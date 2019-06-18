Başkan Arı yatırımcılarla görüşüyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın, kent merkezinde ortaya çıkarılan yer altı şehrinin turizme kazandırılması için İstanbul'da Türk ve yabancı iş insanları ile bir araya geldiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın seçim çalışmalarına katılmak ve Nevşehir ile ilgili çeşitli projeler konusunda temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a giden Başkan Arı'nın çeşitli görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre Arı, Nevşehir'i hak ettiği marka şehir kimliğine kavuşturmak ve Türkiye'nin ve dünyanın tanıdığı bir şehir haline getirmek için yola çıktıklarını kaydetti.

Arı, şehrin en büyük problemlerinden biri olan istihdam konusunun çözümü için çaba sarf ettiklerini, kente yatırımcıları davet ettiklerini dile getirdi.

Nevşehir Kalesi etrafında bulunan dünyanın en büyük yeraltı şehri unvanına sahip alanın turizme kazandırılmasının istihdama katkı sunacağını ve kent ekonomisini canlandıracağını ifade eden Arı, bu kapsamda Türk iş insanlarının yanı sıra Japonya, Çin ve Katar'dan birçok yatırımcı ile görüşme halinde olduklarını belirtti.

Arı, "Kapadokya gibi bir turizm markasına sahibiz. Dünyada bir başka eşi ve benzeri bulunmayan bölgemiz her yıl yaklaşık 3 milyon turist ağırlıyor olsa da daha fazlasını hak ettiğine inanıyoruz. Bu nedenle şehrimizin ve bölgemizin gerek yurt içi gerekse de yurt dışında daha fazla tanınırlığının artırılması konusunda kararlıyız." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım'a destek sağlamak amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Arı, görüşmelerinde Yıldırım'a oy vererek sahip çıkılması talebinde bulunduğu da kaydedildi.

