NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından düzenlenen "Üniversiteye İlk Adım" etkinliğinde gençlere hitap etti.

NEVÜ Spor Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Arı, belediye başkanlığı süresince Nevşehir'de gençlere pozitif ayrımcılık yapacaklarını belirterek, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri rahatlıkla yapabilecekleri bir kent oluşturacaklarını kaydetti.

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Arı, "Gençler bizim iki gözümüzün nurudur. Bu şehirde yola çıktığımız ilk günden beri söylediğimiz bir şey var, bizler gençlere pozitif ayrımcılık yapacağız. Bu vaadimizin sonuna kadar arkasındayız. Bu kapsamda ilk meclis toplantımızda belediye bünyesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğünü kurduk. Bu ülkeyi ve dünyadaki düzensizliği siz gençlerle birlikte değiştireceğiz." dedi.

Öğrencilerin, üniversite tercihlerini yaparken duyarlı bir yaklaşım ortaya koymalarını isteyen Arı, sınav sonrasında NEVÜ'yü tercih etmelerini önerdi.

Arı, şunları kaydetti:

"Burada kendilerine ağabeylik yapan bir belediye başkanları var. Bence bu bile gençlerimizin üniversite eğitimi konusunda Nevşehir'i tercih etmeleri için yeterli çünkü eğitim hayatının sağlıklı bir şekilde ve olumsuzlukla karşılaşmadan devamını temin etmek için elinden geleni yapacak ve her türlü desteği verecek bir ağabeyleri var. İkincisi Türkiye'nin en iyi kampüsü NEVÜ'nün kampüsü. Genelde rektörlerin öğrencilerle diyalog sorunu olur. Ancak kendi evlatlarının gözüne bakar gibi öğrencilerin gözüne bakan bir rektörünüz var. Prof. Dr. Mazhar Bağlı hocamızın bu üniversitenin rektörü olması burayı tercih etmeniz için başlı başına geçerli bir nedendir."

