Başkan Arı, Türk-Alman Dostluk Birliği üyelerini ağırladı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi ile kardeş belediye olan Almanya'nın Pforzheim kentinde çalışmalarını sürdüren Türk-Alman Dostluk Birliği yöneticileri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Arı, Pforzheim Türk-Alman Dostluk Birliği Başkanı Udo Kampisch ve beraberindeki yöneticileri makamında kabul ederek, bir süre görüştü.

Konuklarına, Nevşehir'e ilişkin bilgiler aktaran Arı, dostluk ilişkilerini etkin hale getirilmesine önem verildiğini, Pforzheim kenti ile daha sıcak ilişkilerin geliştirilmesi için belediye olarak her türlü işbirliğini yerine getirmede kararlı olduklarını ifade etti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından kendisine ilk tebrik telefonunun Pforzheim'dan geldiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Arı, Alman heyetin belediye başkanlığı ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

- Arı'nın 5 yaşında kurduğu başkanlık hayali

Belediye başkanlığı için henüz 5 yaşında iken hayal kurduğunu ve bu hayalinin peşinden azimle koşarak belediye başkanı olduğunu anlatan Arı, şunları kaydetti:

"İnallı gibi küçük bir kasabada yaşarken belediye başkanı olan rahmetli amcamın makam aracı ile kasaba içerisinde gezmesinden çok etkilenmiştim. O zamandan beri hep belediye başkanı olma hayalini kurdum. Bu hayalime ulaşmak için de tüm imkansızlıklara rağmen pes etmeyerek çok çalıştım. İstanbul’da, Ankara’da birçok önemli göreve geldim ama benim hayalim Nevşehir Belediye Başkanı olmaktı. Bu yüzden de belediye başkanlığına aday oldum. Seçim sloganım da 'Bir hayalimiz var Nevşehir' oldu. Gördüğünüz gibi gariban bir köyden, gariban bir çocuk 5 yaşında hayal kuruyor, çalışıyor ve bu şehre belediye başkanı oluyor. Benim bu yaşadıklarım aynı zamanda Türk demokrasisinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Türkiye'de nerede yaşarsanız yaşayın bir şeyi başarmayı yeter ki isteyin ve hayalini kurun."

Arı, Alman heyete Nevşehir'e her geldiklerinde bir öncekinden daha güzel ve gelişmiş şekilde göreceklerine dair söz verdi.

Pforzheim Türk-Alman Dostluk Birliği Başkanı Udo Kampisch ise Arı'ya kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kampisch, "Kapadokya bölgesi ve Nevşehir bizler için çok farklı bir yer. Birçok Türk’ün yaşadığı Pforzheim ile Nevşehir arasındaki kardeş şehir ilişkilerini çok önemsiyoruz. Kardeş şehrimizin belediye başkanının da böylesine güzel bir başarı hikayesinin olmasından da çok etkilendik." ifadelerini kullandı.

Arı, ziyaretin anısına Kampisch'e yöresel el sanatı ürünlerinden hayat ağacı figürlü çanak tabak hediye etti.

