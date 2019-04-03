Başkan Arı tebrikleri kabul etti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Arı, makamında tebrikleri kabul etti.

Arı'ya ilk ziyaret Nevşehir Valisi İlhami Aktaş tarafından gerçekleştirildi. Vali Aktaş, tebrik ve başarı dileklerini iletirken Arı, gönül belediyeciliği esaslı bir çalışma sistemi içinde kent halkına hizmet sunacaklarını belirtti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ise ziyaretinde, yerel yönetimlerin önemine vurgu yaparak, üniversite-şehir işbirliği çerçevesinde destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arı da belediyenin tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin artmasını hedeflediklerini kaydetti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de Arı'ya tebrik ziyaretinde bulundu.

