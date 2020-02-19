Başkan Arı, Tazminattan Kazandığı Paralarla 2 Bin 500 Kişiye Kavurma Dağıttı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı ve hakaret nedeniyle açtığı davalardan kazandığı tazminatlarla Nevşehir Belediyespor- Halide Edip Adıvarspor karşılaşması öncesinde 2 bin 500 kişiye kavurma dağıttı.

Daha önce de mahkeme kararı ile kazandığı tazminatlarla öğrencilere hamsi şöleni ve konser düzenleyerek ve gerçekleştirdiği sıra gecesi programı ile vatandaşlara çiğ köfte dağıtan Belediye Başkanı Arı, bugün de Nevşehir’de vatandaşlara kavurma ve ayran dağıttı.

Müsabaka öncesinde Gazi Stadı önüne kurulan stantlarda gerçekleştirilen kavurma ikramına vatandaşların yanı sıra öğrenciler de büyük ilgi gösterdi.

Beraberinde Nevşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve başkan yardımcıları ile birlikte vatandaşlara kavurma dağıtan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Eleştiri seviyesini hakaret seviyesine taşıyan kardeşlerimiz sayesinde bu ikramları gerçekleştiriyoruz. Biz, eleştiriyi hakarete dönüştürmüş olsalar da onları yine de seviyoruz. Sevgi ve muhabbet besliyoruz. Çünkü onlardan bu hakaretler gelmeseydi kardeşlerimiz ile bu kavurmayı yiyemezdik.” dedi.

Halen devam eden tazminat davaları olduğunu ve bu davaların sonuçlanması ile birlikte bu etkinlikleri sürdüreceğini kaydeden Arı, “Birkaç güne kalmaz bir de lahmacun partisi geliyor. Mahkeme kararıyla kazandığım tüm tazminatları vatandaşlarımız ile birlikte yiyeceğim. Eleştiri seviyesini hakarete çevirenler isterlerse devam etsinler hiç önemli değil. Biz de bir gün lahmacun partisi yapar bir gün kavurma yeriz. Bugün 2 bin 500 kişiye kavurma ikram ettik.” diye konuştu.