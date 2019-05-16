Başkan Arı sahur vakti açık iş yerlerini ziyaret etti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sahur vakti kent merkezinde esnaf, vatandaş ve görev başındaki polislerle sohbet etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lale Caddesinde yürütülen altyapı çalışmalarını inceleyen Başkan Arı, daha sonra Atatürk Bulvarı ve Milli İrade Caddesi'nde açık iş yerlerini ziyaret etti, esnaf ve vatandaşla sohbet etti, kavşaklarda görevli polis memurlarına kolaylık diledi.

Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesai mefhumu gözetmeksizin Nevşehir için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, kentin daha yaşanılabilir hale gelebilmesi için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Arı, "Bu şehrin kaybedecek vakti yok. O yüzden günün neredeyse 20 saatini çalışmaya ayırıyoruz. Fırsat buldukça da bana iletilen sorunları ve hayata geçireceğimiz projelerin uygulama alanlarını geziyorum. Bu gezilerimiz sırasında ayrıca eksiklikleri tespit ederek belediye hizmetlerini denetleme şansımız oluyor. Bu şehrin insanları her şeyin en güzeline layık. Onları mutlu etmek, güvenlerini boşa çıkarmamak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Arı'ya eşlik eden sanatçı Dursun Ali Erzincanlı da "Gecenin bu saatinde Rasim Arı'nın gözlerindeki o heyecan, çalışma ve hizmet aşkı gerçekten çok güzel. Bu şehir böyle bir belediye başkanına sahip olduğu için çok şanslı." diye konuştu.

