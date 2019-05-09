Başkan Arı, projeleriyle ilgili istişare toplantısı düzenledi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya gelerek, kentte hayata geçirilmesi planlanan projeler konusunda istişarede bulundu.

Birim müdürlerinden yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi alan Arı, millete tepeden bakan, vatandaşıyla arasına duvar ören bir hizmet anlayışa asla müsaade etmeyeceğini vurgulayarak, Nevşehir halkına en iyi hizmeti sunabilmek için gayret ettiklerini belirtti.

Kent halkının belediyeden büyük beklentileri olduğunu ifade eden Arı, bunlara cevap verecek hizmetleri üretebilmek için mesai mefhumu tanımadan çalışacaklarını kaydetti.

Arı, toplantıda şunları kaydetti:

"Nevşehir Belediyesi olarak hep birlikte 'gönül belediyeciliği' anlayışıyla halkımızla olan muhabbetimizi ve sevgimizi korumak ve büyütmek en öncelikli hedefimiz. Bu anlayışımızdan asla sapmayacağız. Halkımızla bu hoş muhabbetin arasına girmek isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz. Nevşehir Belediyesi olarak yönetim kademesinden tüm çalışanlarına kadar halkımızın gönüllerine girmekten başka amacımız yok. Vatandaşımıza hizmet etmekle görevli bizler ve her çalışanımız mütevazı olmak zorunda. Kibirden uzak durmaktan, samimiyetle çalışmaktan, kul hakkından, yetim hakkından, emaneti ehline vermekten başka yol haritamız asla yoktur. Bu bizim kırmızı çizgilerimizdir."

