Başkan Arı, proje alanında incelemede bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, düzenleme çalışmalarının başlatılacağı Gülbahçe Parkı'nda incelemede bulundu.

Kent merkezinde insanların önemli uğrak mekanlarından olan parkta yapılacak çalışmalarla ilgili vatandaşlara bilgi veren Arı, projenin tamamlanmasının ardından parkın çok daha ferah bir yer olacağını kaydetti.

Kent halkına hizmet edebilmenin kendileri için onur kaynağı olduğunu dile getiren Arı, "Nevşehir'deki vatandaşlarımızı sahipleniyor, dertleriyle dertleniyoruz. İhtiyaçlarına ve taleplerine cevap vermek için çalışıyoruz. Bu şehirde yaşayan insanların mutluluğunu önemsiyor, siyasetimizin merkezine hizmetkarı olduğumuz vatandaşımızı koyuyoruz. Nevşehir'de her kesime eşit mesafedeyiz. Kucaklayıcı ve birleştirici anlayışımızla tüm kent değerlerimize sahip çıkıyoruz." dedi.

Arı'ya incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer ile birim müdürleri de eşlik etti.

