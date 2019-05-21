Başkan Arı'nın Bakan Pakdemirli'yi ziyareti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek, kentte yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Arı, Pakdemirli'ye, kentteki içme suyu sorununun çözümü konusunda hayati önem taşıyan su depolarının yapımı, şehirdeki ağaçlandırma çalışmaları ve Hayvan Kasabası projeleri ile ilgili detaylı bilgi aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Pakdemirli ise Nevşehir'in içme suyu sorununun çözümü konusunda 15 bin ton kapasiteli 3 ayrı su deposunun ikmal ihalesi için onay verdiğini kaydederek, Hayvan Kasabası projesi için de maddi destek sözü verdi.

Nevşehir Belediyesi tarafından şehir nüfusu olan 110 bin kişi için 110 bin ağaç dikimi konusunda da bakanlık olarak destek sağlayacaklarını ifade eden Bekir Pakdemirli, Rasim Arı'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Nevşehir halkına hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışacağını vurgulayan Arı ise "Hayvan Kasabası projemiz Türkiye'ye örnek olacak. Temelini attık ve kısa sürede tamamlanarak hizmete girecek. Ağaçlandırma konusunda da ciddi bir seferberlik başlattık. 110 bin ağaç dikiyoruz. Yeşil bir Nevşehir hayali ile çıktığımız bu yolda yeni müjdelerimiz olacak. Nevşehirliler için ne söz verdiysek hepsini yapacağız." diye konuştu.

Ziyarette DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın da hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 23:14