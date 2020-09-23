Başkan Arı Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir Etrafındaki Çalışmaları İnceledi

Nevşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği yeni projelere ilişkin Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunarak çeşitli toplantılara katılan Başkan Rasim Arı akşam saatlerinde Nevşehir’e döndü.

Nevşehir’e gelişinde ilk olarak Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir etrafında Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını inceleyen Arı, çalışmalarda gelinen aşamalar hakkında başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden bilgi aldı.

Arı, kale çevresindeki gezisi sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir’in 20 Temmuz tarihinde turizme açılmasının ardından kısa sürede büyük ilgi gördüğünü ve on binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini belirten Başkan Arı, Kayaşehir’in 2. etabının da turizme açılması için girişimlerinin sürdüğünü söyledi.

Nevşehir Kalesi etrafındaki Kayaşehir’in bölge turizmine yeni bir soluk kattığını ifade eden Arı, kısa süre içerisinde bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdikleri Kayaşehir’in 2. Etabı ile de hem bölge hem de ülke turizmine ciddi katkılar sunacağını vurguladı.

Kayaşehir’in turizme açılacak olan 2. etabı ile ilgili Ankara ve İstanbul’da yatırımcılarla görüştüğünü ve bunla ilgi kısa sürede Nevşehirlilere yeni sürprizler açıklayacağını ifade eden Arı, “İstanbul’da Kayaşehir’de gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin bir takım görüşmeler yaptık. Hep sponsorluk hem de yatırım anlamında oldukça verimli geçti. Bölgenin geri kalan kısmının da turizme açılmasıyla şehir ekonomisine ve bölge turizmine ciddi katkılar sağlayacağız. Bu bölgenin turizme açılması şehrimize beraberinde farklı yatırımları da çekecek. Tüm bunların kısa sürede gerçekleşmesi için büyük çaba gösteriyoruz.” dedi.