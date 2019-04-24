Başkan Arı, çalışma alanlarında incelemede bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye hizmet birimlerinin çalışma alanlarında incelemede bulundu.

Belediye personelince kentin farklı noktalarında sürdürülen yol, park ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Arı, beraberindeki birim müdürlerinden bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında esnaf ve vatandaşlarla da sohbet eden Arı, "Belediyecilikte mesai mefhumu tanımayan bir anlayışı benimsiyoruz. Bu şehirdeki 110 bin vatandaşımızın layık olduğu hizmeti alabilmesi için ben ve çalışma arkadaşlarım her türlü fedakarlığı gösterecek." dedi.

Arı, Nevşehir'de seçimden önce vaat edilen tüm yatırım ve çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesi için çalıştıklarını, kent halkının daha kaliteli bir şehirde yaşamasının sağlanacağını kaydetti.