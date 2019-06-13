Başkan Arı 500 kişiye sıcak hava balon turu hediye edecek

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medyadaki takipçileri arasından 500 kişiye Kapadokya'da balon turu hediye ederek, peribacaları ve doğal güzellikleri ile tanınan bölgeyi gökyüzünden izleme fırsatı sunacak.

Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Arı'nın, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla çeşitli platformlarda yaptığı çalışmaların yanı sıra sosyal medya hesabından da etkinlik gerçekleştirdiği belirtildi.

Daha önce takipçilerine Nevşehir tatili hediye eden Arı'nın sosyal medyadaki 500 takipçisine Kapadokya'da balon turu hediye edeceği kaydedildi.

Etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Arı, "Dostlar siz şehrimize gelin bizler sizi ağırlayalım. Bu tweeti RT edip hesabımızı takipte olan 500 kardeşimize balon turu hediye ediyoruz. Nevşehir Kapadokya ile, Kapadokya sizlerle güzel. Son gün 25 Haziran." ifadelerini kullandı.

