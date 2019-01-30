Başkan Altay Uluslararası İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Uluslararası İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Maneviyat Diyarı Konya’da Buluşuyoruz" programına katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 77 farklı ülkeden lise ve üniversite eğitimi için Konya'ya gelen Uluslararası İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Altay, Türk milletinin necip bir millet olduğunu belirterek, "Gönlünü açtığı coğrafyada gelen misafirlerine en iyi imkanları sunmaya gayret ediyor. Türkiye, milli gelirine oranla en çok insani yardımı yapan ülke. İnşallah Müslümanlar, ümmet bilinciyle birlik ve gayretle geleceğin dünyasında daha çok söz sahibi olacak." ifadelerini kullandı.

Altay, Konya'da eğitim gören öğrencilerin, kendi uluslarına ve İslam dünyasına katkı sağlayacağına inancının tam olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

“Sizler liseden itibaren ülkemizde, şehrimizde okuyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız üniversiteyi kazandı, üniversite okuyor. İnşallah ileride daha büyük başarılara imza atacaksınız. Yıllar geçtiğinde sizleri ümmetin tüm sorunlarıyla ilgilenen makamlarda göreceğimize inanıyoruz. Konya'daki İmam Hatipli öğrencilere biz elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Başka illerde ise diğer belediye başkanı dostlarımız yardımcı oluyor. Bu birlik ve beraberliğin ilelebet sürmesini temenni ediyorum."

Uluslararası İmam Hatipliler Derneği Başkanı Muhammed Hasan Khabir ise desteklerinden dolayı Konya protokolüne teşekkür ederek, "Dernek olarak amacımız, ümmetin birliğine, Müslümanların kardeşliğine, ilmi, siyasi ve iktisadi açıdan katkı sağlamaktır." dedi.











