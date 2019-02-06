Başkan Altay muhtarlarla buluştu

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Muhtarlar Derneği'nde ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.



Dernekte konuşan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtara verdiği değerden dolayı muhtarlığın ülkede popülaritesinin çok yükseldiğini söyledi.



Muhtarlarla çalışırken güzel bir ahenk yakaladıklarını söyleyen Altay, "Mahallelerdeki aday sayısının fazla olmasının demokrasilerdeki güzellikten kaynaklanıyor." dedi.

Meram'ın geleceğinin daha güzel olacağını ifade eden Başkan Altay, "Meram adayımız Mustafa Kavuş beyle de yeni dönemde hep birlikte gayret ederek Meram'da en yüksek desteği almaya çalışıyoruz. Konya belediyecilik anlamında çok önemli gelişmeler elde etti. Meram'da en önemli mesele sayın Cumhurbaşkanımızın söz verdiği metro işinin başlaması. Metronun hayata geçmesi ve planlanan caddelerin açılmasıyla birlikte inşallah Meram'da çok büyük bir hareket olacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Altay'a ziyaretinde, AK Parti Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da eşlik etti.