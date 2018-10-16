Başkan Altay Karapınar'da

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karapınar'da Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını inceledi.

Altay ve beraberindekiler ilk olarak Şehir Konağında kurs açılışına katıldı. Altay sonra yarı olimpik yüzme havuzu inşattı ile itfaiye binasında incelemelerde bulundu.

Turgut Özal Parkı'nda vatandaşlarla buluşan Başkan Altay, Karapınar’a Konya Büyükşehir Belediyesince 66 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.

Altay, yatırımların bundan sonrada devam edeceğini belirtti.