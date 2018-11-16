Başkan Akkaya'ya başarı ödülü

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi hayata geçirdiği Sokak Sağlıklaştırma Projesi ve Tarihi Ermeni Kilisesi Restorasyonu, Tarihi Kentler Birliği (TKB) özendirme yarışmasında başarı ödülüne layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliğinin (TKB) desteği ve Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) iş birliği ile Antalya'da düzenlenen YAPEX Fuarı'nda Akşehir Belediyesi, projeleriyle büyük ilgi görerek ödüle layık görüldü.

62 belediyeden 123 projenin katıldığı yarışmada, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ödülünü, Sarıyer Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Encümen Üyesi Şükrü Genç'in elinden aldı.

Başkan Akkaya, "Bu ödülü tüm Akşehirli hemşehrilerimin adına alıyorum. Sokak Sağlıklaştırma Projemiz kapsamında Hacı Hamza Sokak'ta yaptığımız restorasyon çalışmaları ile Tarihi Ermeni Kilisesi’nde yaptığımız restorasyon çalışmaları Tarihi Kentler Birliği (TKB) Özendirme Yarışması’nda Başarı Ödülüne layık görüldü. Kültürel ve tarihi açıdan büyük zenginliklere sahip olan Akşehir'de yaptığımız bu çalışmaların Tarihi Kentler Birliğince beğenilmesi ve ödüle layık görülmesi bizleri ayrıca mutlu etti." dedi.

