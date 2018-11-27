Başkan Akkaya'nın ziyaretleri

KONYA (AA) - Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk-Eğitim-Sen ve Eğitim İş sendikalarının Akşehir temsilciliklerini ziyaret etti.

Başkan Akkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu'nu ziyaretinde tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenlerin, en önemli değerlerimiz ve istikbalimiz olan gençlerimizi zamanın gerektirdiği her türlü imkanlardan yararlandırarak, üretkenliği hızlandırarak bir toplum haline getirmek için var güçlerini seferber ettiğini belirten Akkaya, belediye olarak her zaman eğitim camiasının yanında olduklarını ifade etti.

Akkaya, sırasıyla Türk-Eğitim-Sen Temsilcisi Zühtü Selmani Tuncez ve Eğitim İş Temsilcisi Ahmet Özkan'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

