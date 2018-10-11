Başkan Akkaya'dan sürpriz doğum günü kutlaması

KONYA (AA) - Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir'de ikamet eden ve Akşehir Spor taraftarı olan kas hastalığı nedeniyle yürüme engelli olan Ramazan Çatlak'ı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Başkan Akkaya'ya ziyaretinde belediye meclis üyeleri Ahat Şahin ve Ahmet Yıldız eşlik etti.



Akkaya, 26 yaşına giren genci kutlayarak ona çok sevdiği Akşehir Spor forması ile boyun atkısı hediye etti.

Daha sonra Ramazan Çatlak, misafirlerinin getirdiği doğum günü pastasındaki mumları üfledi ve pastayı kesti.