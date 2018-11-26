Başkan Akkaya’dan öğretmenlere hediye

KONYA (AA) - Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçe genelindeki tüm öğretmenlere yaptıkları özverili çalışmalar nedeniyle bir hediye takdim etti.

Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen Öğretmenler Günü etkinliğinde Akkaya, hediyeleri sembolik olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu’na verdi.

Etkinlik kapsamında Kültür Merkezi fuaye salonunda Akşehir’deki görsel sanat öğretmenleri tarafından yapılan resim sergisi açıldı.

Resim sergisinin ardından Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesince hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü programına geçildi.

Programda, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından okul müdürü Cevat Bozgöz tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Akkaya, burada yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, her Öğretmenler Günü'nde o günü hatırlamak, öğretmenlerimize o yaptıkları cansiperane çalışmalarını fark ettiğimizi hissettirmek adına küçük çaplı hediyeler takdim ediyoruz. Bu sene de yine hediyelerimizi sembolik olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu’na takdim ettik." dedi.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023, 2053, 2071 hedeflerine ülkemizi ulaştıracak olan yine öğretmenlerimizdir" diyen Akkaya, şöyle konuştu:

"Akşehir’imizde öğretmenlerimiz gerçekten güzel çalışmalar yapmaktadır. Bizler de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak güzel ve faydalı projeler yürütüyoruz. 1 milyon kitap projemiz, kitap okuma kampanyaları, seminerler gibi birçok etkinlikte bizlere destek veren omuz veren öğretmenlerimizdir. Konya’da merkezdeki Selçuklu ilçesinden sonra iftihar ediyorum ki eğitim sınavlarında en büyük başarı Akşehir’imizindir."



