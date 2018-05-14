Başkan Akkaya şehit annelerini ziyaret etti

KONYA (AA) - Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Anneler Günü münasebetiyle şehit annelerini ziyaret etti.

Şehit Polis Ali Ergün ile Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık’ın evlerini ziyaret eden Akkaya ve Çardakoğlu, şehit annelerinin ellerini öperek onlara çiçek verdi.

Başkan Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Böylesine müstesna bir Anneler Günü'nde evlatlarını vatan uğruna şehit veren yüreği yaralı şehit annelerimizi ziyaret edip onların acılarını paylaşalım istedik. Kendilerine Cenab-ı Hakk sabr-ı cemil ihsan eylesin. Bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimize de bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah.” dedi.



