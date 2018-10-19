Başkan Akkaya, muhtarlarla buluştu

KONYA (AA) - 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Akşehir ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerin ilki Akşehir eski kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti.

Buradaki anıta muhtarlar adına Kuşçu Mahallesi Muhtarı Cengiz Dort tarafından çelenk sunuldu.

Dort, burada yaptığı konuşmada, böyle günde kendilerinin anılmasını sağladığı ve muhtarların çalışma koşullarında sağladığı iyileştirmeler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’a teşekkür etti.

Muhtarların gününü kutlayan Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk ise, kendisinin de bir muhtar çocuğu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Rahmetli babamda bir mahalle muhtarıydı. Dolayısıyla muhtarlık nedir? Ne değildir? Bizzat yaşayan birisi olarak sizleri çok iyi anlıyorum. Türkiye’nin idari yapısı iki ilke üzerine kurulmuştur. Birisi yerinden yönetim, ikincisi yerel yönetim. Muhtarlarımızı yönetim yapımız içerisinde ben kılcal damarlara benzetirim. Sizlerin insanın olduğu her yerde, hemen hemen her alanda görevleriniz var. Bu anlamda bizler sizlere müteşekkiriz. Her zaman bizlere destek oluyorsunuz."



Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da muhtarların gününü kutladı.

Muhtarların yerel yönetim noktasında meslektaşları olduğunun altını çizen Başkan Akkaya, "Muhtarlarımız yerel idarelerde bizlerin uç beyleridir. Mahallelerdeki ihtiyaçları tespit etmede, öncelikleri belirlemede ve bizim projelerimizin maksadına hasıl olmasında muhtarlarımızın büyük katkıları var. Sizler yerel yönetim noktasında bizlerin gözü ve kulağısınız. Bu nedenle sizlerin kanaatleri, bizlere ilettikleri çok önemli." diye konuştu.

Yemek sonrası protokol üyeleri ve muhtarlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

