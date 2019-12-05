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Başkan Akkaya Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti
KONYA (AA) - Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya Dünya Engelliler Günü nedeniyle belediyeye ait Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.Başkan Akkaya merkezi ziyaretinde Akşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle engelliler için...
Genel 05.12.2019, 15:06
KONYA (AA) - Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya Dünya Engelliler Günü nedeniyle belediyeye ait Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.
Başkan Akkaya merkezi ziyaretinde Akşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle engelliler için açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerle sohbet etti.
Akşehir Görmeyenleri Koruma Şube Başkanı Hüseyin Çığ ve AKBİRDER Derneği Başkanı Hayri Üzüm de engellilere verilen hizmetler ve destekler için onlar adına Başkan Akkaya’ya teşekkür etti.
Ziyarette Başkan Akkaya'ya Akşehir Görmeyenleri Koruma Şube Başkanı Hüseyin Çığ, AKBİRDER Başkanı Hayri Üzüm, Akşehir Şehit Osman Aydoğan Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Tunçez de eşlik etti.
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