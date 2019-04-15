Başkan Akkaya asker uğurlama programına katıldı

KONYA (AA) - Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Ortaköy ve Altuntaş mahallelerinde düzenlenen asker uğurlama programlarına katıldı.

İki mahallede askerlik çağına gelmiş gençleri vatani görevlerini yapmak üzere görev yerlerine uğurlamak için yapılan asker gecesine, Başkan Akkaya'nın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve belediye meclis üyeleri iştirak etti.

Asker adayları ve aileleri, gecede çalınan müzikler eşlinde oyunlar oynayarak eğlendi.

Başkan Akkaya ve beraberindekiler, askere gidecek gençleri tebrik ederek, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.



