Başkan Akay'dan ERÜ Rektörü Çalış'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akay ve Canıtez, Çalış'ı ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Akay ve Çalış, Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Şeker’in birlikte yürütmekte olduğu projeler ve hazırlık aşamasında olan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından sona erdi.