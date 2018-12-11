Başkan adayı Er, basın mensuplarıyla buluştu

NİĞDE (AA) - MHP'nin Niğde Belediye başkan adayı Hakan Er, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir kafede düzenlenen programa, MHP İl Başkanı Cumali İnce, İlçe Başkanı Emin Alper Öztürk, Kadın Kolları Başkanı Nuriye Özcan ve parti yönetimi ile çok sayıda gazeteci katıldı.

Er, burada yaptığı konuşmada, projelerin Ar-Ge ekibi tarafından büyük bir titizlikle hazırlandığını söyledi.

2023 Niğde Vizyon Projeleri'nin halka ve esnafa yeni bir soluk getireceğini belirten Er, şunları kaydetti:

"Görev paylaşımı bilinciyle üzerimize düşen sorumluluğu yüklenmeye hazırız. Öğrenci ve ihtiyaç sahiplerine 'Hilal Kart Projesi', kongre merkezi açılımıyla anfi tiyatro, sinema salonları, fuar alanlarının mevcut olduğu Kültür ve Gençlik Parkı Projesini hayata geçireceğiz. Mobil belediyecilik uygulamasıyla vatandaşa layık olmaya çalışacağız. Kuzey Yolu Projesiyle var olan trafik kaosuna son verilmesi, otopark sorununun artık neticelenmesi gerekiyor."

Niğde'ye birçok proje kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Er, hizmette sınırsızlık ilkesiyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.