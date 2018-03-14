Başkan Acehan'dan başarılı sporculara ödül

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Ankara 4. Salon Okçuluk Şampiyonası'nda 12 madalya ve 3 kupa kazanan Çubuklu okçuları ödüllendirdi.

Acehan, Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Murat Arıöz, sporcular ve ailelerini Belediye Meclis Salonu'nda kabul etti.

Konuşmasında sporun insan hayatındaki önemine işaret eden Acehan, bu nedenle de göreve geldiği günden bu yana özellikle bireysel spor dallarına çok önem verdiğini anlattı.

Bugün sporcuların elde ettiği başarının kendisini çok sevindirdiğini vurgulayan Acehan, şunları söyledi:

"Murat hocamla yaklaşık 8 yıl önce sabah yürüyüşlerinde tanıştık. O günlerde gençleri kötü alışkanlıklardan korumayı ve ilçemizde okçuluk dalında yapılacakları konuşuyorduk. Göreve gelince Murat hocamı çağırdım ve okçuluk kursunu başlattık. O büyük bir okçuluk ailesi oluşturdu. Kendisine gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kısa sürede güzel başarılara imza atıldı. Gidilen her turnuvadan başarıyla dönüldü. Bugün de elde edilen başarılar gösteriyor ki gelecekte milli takımın sporcuları Çubuk’tan çıkacak. Milli marşımızı dünyanın çeşitli ülkelerinde dinleterek, aldığınız bu dereceleri milletimize, ülkemize hediye etmenizi bekliyoruz. Sporla, sanatla uğraşan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Bugünkü başarılarınızla ilçemizi gururlandırmanız nedeniyle de ayrıca sizleri ve aileleriniz kutluyorum."

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Arıöz ise şampiyonaya Ankara genelinden 127 okul ve 378 sporcunun katıldığını, kendilerinin 8 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya alırken, takım olarak 3 de birincilik kupası alındığını söyledi.

Ziyaretin sonunda Acehan, sporcuları çeşitli hediyeler vererek ödüllendirirken, sporcu ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.