Başkan Acehan'a Bosna Hersek'ten ziyaret

ANKARA (AA) - Bosna Hersek'in Maglaj Belediye Başkanı Miksat Mahmutaqic ve beraberindeki heyet, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan'ı ziyaret etti.

Çubuk'ta bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'ne katılmak için Türkiye'de bulunan Maglaj heyeti, ilçeye geldi.

Acehan’ı ziyaret eden heyet, daha sonra ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Acehan, misafirlere Çubuk hakkında bilgi vererek, Bosna Hersek halkının kendilerinin kardeşleri olduğunu söyledi.

Bosna Hersek halkının yüzyıllarca inançlarını, örf, adet ve geleneklerini zorluklara rağmen yaşattıklarını ifade eden Acehan, "Bugün bu heyeti kendi evleri olan Çubuk’ta ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Onlar yabancı bir yerde değil, kendi öz evlerindeler. Bizim Maglaj ile ikili ilişkilerimiz ve kardeşliğimiz her zaman devam edecek." dedi.

Mahmutaqic de ilçeye ikinci defa geldiğini anlatarak, Çubuk’un kendisinin ve Maglajlıların ikinci evi olduğunu kaydetti.

Genel seçimlerde elde edilen başarı nedeniyle Acehan ve AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş'ı kutlayan Mahmutaqic, şöyle konuştu:

"Kardeş şehrimiz Çubuk ve ilçe halkı her daim bizi yalnız bırakmadı. Geçirdiğimiz doğal afetlerde ve festivallerimizde yanımızda oldular. Biz de sayın başkanımızı ve Çubukluları festivallerinde yalnız bırakmıyoruz. İnşallah bu kardeşliğimiz sonsuza kadar devam edecek. Tüm Çubuklulara Maglajlıların selamlarını getirdim. Bizler her zaman Türkiye’yi yakından takip ediyoruz. Sizlerin uluslararası her başarısı bizleri çok mutlu ediyor. Türkiye’nin güçlü olması bizlere de güç veriyor."