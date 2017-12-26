Başkan Acehan, zabıtalarla bir araya geldi

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Zabıta Müdürlüğü ve bağlı birimlerdeki personelle yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Acehan, belediyenin en önemli birimlerinden birinin zabıta olduğunu belirtti.

Acehan, vatandaşa adaletli, güler yüzlü hizmet sunulması, kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum içinde çalışılması gerektiğini bildirdi.

Zabıtaların, doğrudan vatandaşlarla yüz yüze görev yaptığını ifade eden Acehan, şöyle konuştu:

"Görevlerinizi yerine getirirken en önce kamu hakkını en iyi şekilde korumalıyız. Hiç kimseyi ayırt etmeden, kollamadan, görevimizi yasalar çerçevesi içerisinde yapmalıyız. Toplumun hakkının hukukunu gözetecek olan sizlersiniz. Bu nedenle yaptığınız görevin çok önemli olduğunu unutmayınız. Özellikle sizden kaldırım işgali, zamansız çöp atma, hayvansal atıklar başta olmak üzere, çevre temizliği konusuna çok fazla dikkat etmenizi ve bu konularda yoğun bir çalışma yapmanızı istiyorum. Hepinize yoğun geçecek yeni bir yıl öncesinde başarılar diliyorum.’"

Acehan, zabıtaya gelen istek ve şikayetlerin kaynağın çok gizli tutulması gerektiğine işaret ederek, bunun vatandaşların güvenini sarsmamak açısından önemli olduğunu vurguladı.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Karakuş da Çubuk Belediyesini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından zabıta komiserleri, bölgeleriyle ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı.