Başkan Acehan, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen iftarda huzurevi sakinleriyle buluştu.

Belediye Başkanı Acehan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Fırsat buldukça huzurevini ziyaret ettiğini belirten Başkan Acehan, "Sadece belirli günlerde değil, sık sık buradaki büyüklerimizi ziyaret edip hal hatır sormak, gönüllerini almak, sohbet etmek hem bize hem onlara mutluluk vermektedir. Bu ziyaretlerle ibadet eden bir insanın gönlündeki huzuru, ferahlığı ve rahatlığı duyuyoruz." diye konuştu.

Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Emin Tamtürk de, Çubuk halkından huzurevini unutmamalarını, özellikle bayramlarda, mübarek günlerde yaşlıları ziyaret etmelerini istedi.

Huzurevindeki iftara AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Jandarma Komutanı Umut Gürses, daire amirleri ve davetliler katıldı.