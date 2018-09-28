Başkan Acar'dan hastane ziyareti

ANKARA (AA) - AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar ile yönetim kurulu üyeleri hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Acar ve beraberindekiler, Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Acar, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, vatandaşların iyi gününde olduğu gibi kötü gününde de yanlarında olduklarını ifade ederek, bu ziyaretleri rutin hale getirdiklerini kaydetti.

Acar, ardından hastanenin yoğun bakım ünitesini ziyaret ederek, Hastane Başhekimi Meftun Karataş'dan bilgi aldı.