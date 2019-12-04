Son Dakika

Başkan Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde denetledi. Başkan Acar, sokak rehabilitasyonu cephe iyileştirme çalışmasını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek...

Genel 04.12.2019, 12:44
Başkan Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi
banner230

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde denetledi.

Başkan Acar, sokak rehabilitasyonu cephe iyileştirme çalışmasını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanının personelleriyle yakından ilgilendiği dikkati çekti.

Personel motivasyonunun çalışmalardaki başarı oranı ile yakından ilgili olduğunu vurgulayan Acar, "Her personelimiz bizim dışarıdaki yüzümüz. Bu açıdan onların huzurlu bir ortamda çalışması bizi daha da başarılı kılacaktır. Sorumluluğum altındaki arkadaşlarla hem tanışmak hem de çalışma prensiplerimizle alakalı görüşmek üzere bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Hep birlikte güzel işlere imza atacağız." diye konuştu.

#Kızılcahamam #Süleyman Acar
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Aralık 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:36
Öğle 12:36
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@