"Başka Sinema" Vodafone TV’de

İSTANBUL (AA) - "Başka Sinema”nın öne çıkan filmleri Vodafone TV’de ekrana gelecek.

Vodafone açıklamasına göre, bağımsız, ödüllü, yerli ve yabancı filmleri tek çatıda derleyerek yıllardır sinemaseverlerle başarılı bir şekilde buluşturan “Başka Sinema”, öne çıkan filmleri ile Vodafone TV’de olacak. Aralarında 45 Yıl, Climax, Kefernahum, Mustang, Nar ve Still Alice gibi ödüllü filmlerin de bulunduğu 70 filmlik portföye her hafta yenileri eklenecek. “Başka Sinema” portföyündeki filmlerden bir kısmı, sinemalardan sonra ilk kez Vodafone TV’de yayınlanacak.

Kariyo ve Ababay Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Başka Sinema", sinemaseverlerin özledikleri film izleme deneyimini ve sabırsızlıkla bekledikleri bağımsız filmleri yıl boyunca erişilebilir kılıyor. Yarattığı farklılıkla sinemaseverleri bir keşif yolculuğuna çıkaran "Başka Sinema", gün boyu ardı ardına ve antraksız olarak sunduğu filmlerle izleyiciye seçme özgürlüğü sunuyor.





-80’i aşkın TV kanalı, binlerce seç-izle içeriği





Vodafone TV kullanıcıları, en çok izlenen 80’i aşkın TV kanalını ve binlerce seç-izle içeriği, gişede yüksek hasılat yapan güncel yabancı filmleri, dünyanın en çok sevilen çizgi filmlerini, yüzlerce tematik ve hobi içeriğini, binlerce soru-cevap videosunu akıllı telefonlarından ya da tabletlerinden mobil veya Wi-Fi bağlantısıyla izleyebiliyor. Google Play ve App Store online mağazalarından ücretsiz erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 1 milyondan fazla kez indirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, internet kullanımının artmasıyla video ve TV izleme alışkanlığının da dijitale kaydığını belirtti.

Vodafone TV servisiyle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilere kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunduklarını aktaran Aksoy, bu kapsamda, Vodafone TV’ye yepyeni bir film kategorisi kazandırdıklarını dile getirdi. Aksoy, bağımsız, ödüllü, yerli ve yabancı filmleri tek çatıda derleyerek yıllardır sinemaseverlerle başarılı bir şekilde buluşturan "Başka Sinema" nın öne çıkan filmleri ile Vodafone TV’de olacağını bildirdi.

Bağımsız ve sanatsal filmleri seven, festivalleri olabildiğince takip etmeye çalışan ve daha fazlasına her an, her yerde, her cihazdan ulaşmak isteyen sinemaseverlerin artık Vodafone TV’de buluşacağını dile getiren Aksoy, "Vodafone olarak, geleceğin heyecan verici dünyasına müşterilerimizle birlikte hazırlanırken onlara yenilikçi ve zenginleştirilmiş içerik servisleri sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.