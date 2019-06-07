"Basit önlemlerle yaz aylarında göz sağlığını korumak mümkün"

İSTANBUL(AA) - Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç, yaz mevsiminin yaşandığı günlerde, gözlerin güneş ışınlarına ve enfeksiyonlara karşı savunmasız olduğunu belirterek, başta güneş gözlüğü kullanmak gibi basit önlemlerle yaz aylarında göz sağlığını korumanın mümkün olduğunu kaydetti.

Yalvaç, yazılı açıklamasında, güneş gözlüğü tercih edilirken dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı.

Yaz mevsiminin yaşandığı günlerde, gözlerin güneş ışınlarına ve enfeksiyonlara karşı savunmasız olduğunu belirten Yalvaç, başta güneş gözlüğü kullanmak gibi basit önlemlerle yaz aylarında göz sağlığını korumanın mümkün olduğunu vurguladı.

Yalvaç, kaliteli bir güneş gözlüğünün mutlaka "UV ışığını engelleyici" özellikte olması gerektiğine dikkati çekerek, bu özelliği olmayan güneş gözlüğünün sadece fazla ışığın geçmesini engellediğini belirtti.

Bu engellemenin hiçbir fayda sağlamadığını, aksine zarar verdiğini kaydeden Yalvaç, "Çünkü renkli cam takıldığında göz bebeği küçülmez. Böylece zararlı UV ışını göz içine bol miktarda girer. Kaliteli bir güneş gözlüğünün kalite ve UV blokaj belgeli olması gerekir." ifadesini kullandı.





- "Gözlüğün aynalı veya polarize camlı olması ekstra koruma sağlamaz"

Aynalı camlar göze gelen ışığın bir kısmını geri yansıttıkları için özellikle şiddetli ışığın olduğu deniz kenarlarında tercih edilebileceğini belirten Yalvaç, “Aynalı kaplamalar göze gelen ışık miktarını düşürmekle birlikte UV blokaj oranını etkilememektedir. Polarize cam özelliğinin de normalde ultraviyole blokajıyla ilişkisi olmamakla birlikte hem polarize olan hem de etkili ultraviyole blokajı yapabilen camlar daha emniyetli ve iyi bir görüş konforunu sağlarlar. Gözlük camı rengi ile camın içindeki UV koruması arasında hiçbir ilişki yoktur." bilgilerini verdi.





- Güneş gözlüklerinin UV sertifikası olmalı

Verilen bilgiye göre, güneş ışınları insan gözlerinin algılayamayacağı veya hissedemeyeceği oranda ultraviyole (UV) radyasyonu yayıyor.

Gözleri, güneşten korumayı sağlayan güneş gözlüklerinin UV ışınlarından koruyucu özellikte ve göze uygun olması gerektiği vurgulanan açıklamada, kaliteli bir güneş gözlüğünde öncelikle camın renginin koyu ya da açıklığından ziyade UV ışığını engelleyip engellemediğinin önem taşıdığının altı çizildi.

Açıklamada, "Güneş gözlüklerinin mutlaka UV ya da morötesi ışınları kestiğine dair bir sertifikası olmalıdır. Normalde her gözlük camı UV’yi değişik oranlarda bloke edebilmekle birlikte etkili UV blokajı için özel kaplamalar kullanılması gerekmektedir. Güneş gözlüklerinin ışığı bloke etme gücü UV200, UV400 ve UV600 gibi ibarelerle belirtilmektedir. Özellikle deniz kenarında ve kayak yaparken minimum UV400 korumalı güneş gözlüklerinin kullanılması gerekir." ifadelerine yer verildi.





- CE belgesi olmalı



Açıklamada, gözlük takıldığında bulanık görülmemesi ve detayların kaybolmaması gerektiği belirtilerek, "Kaliteli güneş gözlüklerinde güvenilir tescil belgesi olmalıdır. 1995’ten bu yana Avrupa Birliği standartlarına göre kaliteli gözlüklerin üzerinde CE ibaresi bulunmaktadır. CE belgesi, ürünün minimum güvenlik koşullarına uygun olduğunu ifade etmektedir. Gözlük alırken camların boyama ve mika olup olmadığına, camda çizik, kabarcık ve eğrilik bulunup bulunmadığına dikkat edilmelidir." tavsiyelerinde bulunuldu.





- Gözlük dikey bir çizgiye odaklanmalı

Açıklamada, gözlüğün dikey bir çizgiye odaklanması gerektiği ve numarasız bir güneş gözlüğü hareket ettirildiğinde görüntünün hareket etmeyeceği belirtilerek, gözlük hafifçe yukarı-aşağı, sağa-sola hareket ettirildiğinde bu çizgide oynama ya da kırılmalar olması halinde o gözlüğün kullanıma uygun olmayacağı uyarısında bulunuldu.





- Işık emilim oranı uygun olmalı



Kullanım kılavuzlarında yer alan ışık emilim oranının, gözlük camının dışarıdan gelen ışığın ne kadarını emdiği, yansıttığı ve içeri verdiğini ifade ettiği bildirilen açıklamada, şehir ortamında yüzde 40-50, güneş ışınlarının daha dik geldiği dağlık bölgelerde yüzde 50-70, deniz kıyısında ve kayak yaparken yüzde 80-85 emilim oranının uygun olduğunu belirtildi.



Açıklamada, sahte gözlüklere ilişkin şu uyarılarda bulunuldu:



"Sahte gözlük takmaktansa hiç takmamak daha iyidir. Sadece görünen ışığı kesen ama UV ışınlarına karşı bir blokaj sağlamayan güneş gözlükleri, gözbebeğinin gözün kendini doğal yolla koruma özelliğini devre dışı bırakır. Gözbebeği, güneş gözlüğünün sağladığı karanlık ortamda iyice açılacağından, görünmeyen UV ışınları açık gözbebeğinden içeri çok fazla oranda girer. Bu nedenle UV filtresi olmayan sahte güneş gözlükleri kullanılmamalıdır."











