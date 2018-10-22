Başını televizyon sehpasına çarpan yaşlı adam öldü

KONYA (AA) - Konya'da dengesini kaybedip düşerken başını televizyon sehpasına çarpan yaşlı adam, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Merkez Meram ilçesi Beybes Mahallesi Çiçekbaşı Sokak'taki evinde yaşayan Ali Naci Kuyucu (88), dengesini kaybedince düştü.
Düşerken başını televizyon sehpasına çarpan Kuyucu, ağır yaralandı.
Kuyucu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekiplerinin incelemeleri sonrası cenaze, otopsi için Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.