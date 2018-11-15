Basın temsilcileri Vali Toprak'ı ziyaret etti

KONYA (AA) - Konya'da faaliyet gösteren basın yayın kuruluşlarının temsilclleri, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya İl Müdürü Abdurrahman Fidancı, Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Ahmet Kayır, Basın İlan Kurumu Müdürü Özden Konur ile TRT Konya Temsilcisi Özgür Karaçal, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.



Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, temsilciler yürütmekte oldukları faaliyetlerin yanı sıra kurumsal olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Toprak'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak da basınla iş birliğine her zaman hazır olduklarını dile getirerek, "Gazetecilik mesleğinin doğası gereği tüm zorluklara rağmen canla başla çalışan, vefakar basın mensuplarımıza yardımcı olmak ve kamuoyuna doğru bilginin aktarılabilmesi bakımından, basın mensuplarının ihtiyaç duyduğu bilgi akışının karşılanması noktasında her türlü kolaylığı sağlayacağız." dedi.

Konya basınının yerli ve milli duygularla hareket ettiğinin altını çizen Toprak, önümüzdeki günlerde Konya'da faaliyet gösteren basın yayın kuruluşlarıyla bir araya geleceklerini söyledi.

Ziyaret sonunda Vali Toprak'a eski Konya fotoğrafı takdim edildi.