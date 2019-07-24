"Basın sahadaki hakemdir"

ESKİŞEHİR (AA) - Eski milli futbolcu ve Kuzey Makedonya 1. Lig takımı Shkupi teknik direktörü Ümit Karan, "Basın organları tüm mesleklerin iskeletindeki bir parçadır. Meslek sıralamasında tercihi sonlarda olan gazetecilik, en çok tercih edilen mesleklerin sesini duyuran, kamuya en çok faydayı sağlayan kutsal bir görevdir. Aslında bir nevi sahadaki hakemdir." dedi.

Gazeteciliğin en iyi meslekler sıralamasında ilk basamaklarda olması gerektiğini dile getiren Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bakıyorsunuz, en iyi meslek doktorluk, futbolcu, popçu, bilgisayar mühendisi. Aslında o meslekleri ön plana çıkaran, onları kamuoyuna anlatan, hatırlatan tek güç basın. Düdük gazetecinin ağzında. Öterse halk duyar. Bu yüzden de hem kariyer hem de kutsal olması bakımından özel bir meslek." diye konuştu.

- "Borçluyuz"

Karan, bugün kariyer yapmış sporcular olarak basın mensuplarına borçlu olduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Basın organları tüm mesleklerin iskeletindeki bir parçadır. Meslek sıralamasında tercihi sonlarda olan gazetecilik, en çok tercih edilen mesleklerin sesini duyuran, kamuya en çok faydayı sağlayan kutsal bir görevdir. Aslında bir nevi sahadaki hakemdir. Gazetecilere daha çok sahip çıkılmalı ve daha çok değer görmeliler. Bizim bir hatamız oluyorsa çekinmeden söyleyebilmeliler. Ülkemiz ve dünya için önemli bir yeri olan basın teşkilatlarına hepimiz minnettarız. Borcumuz var. Ben öyle düşünüyorum. Çok kahrımızı çekmişlerdir. Gece gündüz demeden peşimizden her yere gelen, bizi gördüklerinde sıcak kanlı davranan güzide insanlara çok teşekkür ediyorum. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı tüm basın mensuplarına kutlu olsun."



