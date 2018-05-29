Basın Kartı Komisyonu 4 Haziran'da toplanacak

ANKARA (AA) - Basın Kartı Komisyonunun bu yılki ilk toplantısı 4 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Basın Kartı Yönetmeliği'nin 19. maddesi gereğince oluşturulan Basın Kartı Komisyonunun 4 Haziran'da Genel Müdürlükte toplanacağı belirtildi.

Toplantıda ilk kez basın kartı alacak basın mensuplarıyla sürekli basın kartı alacakların müracaatlarının karara bağlanacağı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili soru ve sorunların Basın Kartı Destek Hattı: 0 (312) 583 61 79, basinkarti@byegm.gov.tr elektronik posta adresi ve 0 530 285 00 00 numaralı whatsapp destek hattı aracılığıyla iletilmesi halinde daha hızlı çözümler sunulabilmesi mümkün olacaktır."

Muhabir: Barış Gündoğan