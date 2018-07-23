KONYA (AA) - Konya Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Sefa Özdemir, "Yıllardır sürüncemede kalmış, kemikleşmiş sorunların çözülmesi için basın meslek yasasına ihtiyaç var" dedi.



Özdemir, 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşünün, modern dünyada tartışmasız kabul görüdüğünü belirtti.



Kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma görevi gören basının demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:



"Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geliyor. Türkiye'nin yeni yönetim sistemine geçmesi ile medya çalışanlarının da özlük haklarını daha çok alabilmeleri ve ekonomi anlamında daha müreffeh bir yapıya kavuşmaları için beklenti arttı. Medya alanında yıllardır dile getirilen ama bir türlü yapılamayan mesleki düzenlemelerin bir an önce gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yıllardır sürüncemede kalmış, kemikleşmiş sorunların çözülmesi için basın meslek yasasına ihtiyaç var. “Bilindiği gibi ülkemizde medya sektörüne genel olarak baktığımızda, basın özgürlüğünden çalışma koşullarına, mesleki standartlardan elektronik haberciliğe kadar bir dizi sorunun acil çözüm beklediğini görmekteyiz."



Özdemir, basının kendini meşru bir şekilde ifade edebilme ve haber yapabilme hakkının evrensel ölçülerde tanınarak ifade ve basın özgürlüğünün sorun olmaktan çıkması için düzenleme yapılmasının kaçınılmaz olduğunu bildirdi.

