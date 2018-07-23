KONYA (AA) - Konya Basın Konseyi (KBK) Başkanı Mustafa Tatlısu, "Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutladığımız 24 Temmuz, kazanılan hakların değerinin özümsenmesi, ve eksikliklerin giderilmesi hususunda önemli bir muhasebe günü olarak değerlendirilmelidir." dedi.

Tatlısu, 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, kağıt ve baskı maliyetleri ile yayıncılığın girdi fiyatları açısından Anadolu’da yayıncılık yapmanın oldukça zorlu bir döneme girdiğini belirtti.

Uydu maliyetlerinin yüksekliği ve teknoloji fiyatlarının aşırılığının yerel ve bölgesel medya kuruluşlarını kapanmakla karşı karşıya getirdiğini vurgulayan Tatlısu, şunları kaydetti:

"Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutladığımız 24 Temmuz, kazanılan hakların değerinin özümsenmesi, ve eksikliklerin giderilmesi hususunda önemli bir muhasebe günü olarak değerlendirilmelidir Yeni Türkiye’nin gündemi sadece Anadolu basının sorunları değil ama, çözüm geciktikçe de kapanmalar ve yok oluşlar artmaktadır. Basın Yayın Enformasyon, Basın İlan Kurumu, RTÜK, TÜRKSAT başta olmak üzere, önemli kurum ve kuruluşlar Anadolu Basını’nın sorunlarına dosyalar halinde vakıftırlar. Sadece çözüm üretmede gecikme yaşanmaktadır. Demokratik hak ve özgürlükler noktasında ülkemiz adına söyleyeceğimiz tek şey sadece teşekkür etmek olabilir. Bugün ülkemiz dünya devletleri arasında oldukça ileride seviyelerde özgürlük haklarına sahiptir. Ancak Anadolu basının desteklenmesi hususunda aynı haktan bahsedemeyiz. Bazı çevrelerin basın hak ve özgürlüklerin elinden alındığı ve bazı basın mensuplarının içeride olduğu gibi sözleri siyasi olmaktan ve ülkenin dış dünyaya yalan beyanlarla şikayet edilmesinden öte bir şey değildir. Bu ve bunun gibi maksatlı beyanlara katılmamakla birlikte, Anadolu basınının yaşam sorunu içinde olduğunu yerel ve bölgesel kuruluşlar adına basın bayramı vesilesiyle bir kez daha dile getirmeyi görev addediyoruz.”







