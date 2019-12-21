Başika Üs Bölgesi'nde 'Batı Nil Virüsü'nden rahatsızlanan asker şehit oldu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Başika Üs Bölgesi'nde nöbet esnasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan Batı Nil Virüsü enfeksiyonu ile rahatsızlanan bir kahraman silah arkadaşımız, 12 Eylül 2018'den bu yana yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, 21 Aralık 2019'da şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."



