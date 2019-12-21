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Başika Üs Bölgesi'nde 'Batı Nil Virüsü'nden rahatsızlanan asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) "Batı Nil Virüsü" enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlanan askerin yapılan müdahaleye rağmen şehit olduğu bildirildi.
Genel 21.12.2019, 21:36
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."
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